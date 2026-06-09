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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Kinerja Grup MIND ID Solid di Tengah Gejolak, Capaian Melampaui Ekspektasi Pasar

Selasa, 09 Juni 2026 – 06:30 WIB
Kinerja Grup MIND ID Solid di Tengah Gejolak, Capaian Melampaui Ekspektasi Pasar - JPNN.COM
Perusahaan-perusahaan di bawah naungan MIND ID berhasil menavigasi tantangan volatilitas harga komoditas dan gejolak geopolitik global sepanjang 2025. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan-perusahaan di bawah naungan Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) berhasil menavigasi tantangan volatilitas harga komoditas dan gejolak geopolitik global sepanjang 2025.

Alih-alih tertekan, seluruh anggota holding tambang pelat merah tersebut justru mencatat kinerja yang solid dan konsisten positif sepanjang tahun lalu.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai capaian kinerja Grup MIND ID telah melampaui ekspektasi dan bukan semata-mata hasil dari kenaikan harga komoditas.

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"Kinerja ini menunjukkan kemampuan MIND ID dalam integrasi hulu ke hilir bisnis yang semakin baik. Di luar windfall profit yang diperoleh karena harga komoditas yang meningkat akibat situasi geopolitik yang tidak stabil," kata Toto.

Bila dirinci berdasarkan komoditas, segmen emas melalui PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mencatatkan kinerja mencolok dengan laba tahun berjalan sebesar Rp 7,92 triliun pada tahun buku 2025.

Capaian tersebut melonjak 106 persen dibandingkan laba tahun berjalan 2024 yang sebesar Rp 3,85 triliun.

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Pertumbuhan laba itu sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan yang naik 22 persen menjadi Rp 84,64 triliun pada 2025, dibandingkan Rp 69,19 triliun pada tahun sebelumnya.

Kinerja tersebut terutama ditopang oleh bisnis emas yang menyumbang sekitar 79 persen terhadap total penjualan perusahaan.

Kinerja solid Grup MIND ID sepanjang 2025 turut memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara

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TAGS   MIND ID  Grup MIND ID  ekspektasi  Gejolak Global  Toto Pranoto  kinerja solid  industri pertambangan 
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