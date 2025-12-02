Kinerja Hulu Pertamina Dinilai Menopang Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pakar ketahanan energi Universitas Indonesia (UI), Ali Ahmudi menyambut positif masuknya tujuh anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia.

Menurutnya, dominasi sektor hulu Pertamina tersebut berkontribusi besar dalam menopang ketahanan energi nasional.

“Ya jelas (menopang ketahanan energi). Dan ini adalah perkembangan dan tren yang bagus,” ujar Ali.

Menurut Ali, penguatan sektor hulu Pertamina tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Apalagi, dominasi itu juga menandakan bahwa sektor hulu Pertamina semakin bisa bersaing dengan perusahaan asing atau swasta nasional.

“Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional. Salah satu pilar ketahanan energi itu kan ketersediaan sumber energinya,” jelas Ali.

Terlebih, sambung Ali, selama ini PHE juga berhasil menemukan banyak blok migas baru, yang diperkirakan memiliki cadangan cukup besar.

Upaya penguatan sektor hulu Pertamina, juga dinilai tepat karena kekuatan dan marwah perusahaan migas, termasuk perusahaan internasional, memang berada pada sektor hulu.