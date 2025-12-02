Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Kinerja Hulu Pertamina Dinilai Menopang Ketahanan Energi Nasional

Selasa, 02 Desember 2025 – 23:29 WIB
Kinerja Hulu Pertamina Dinilai Menopang Ketahanan Energi Nasional - JPNN.COM
Gedung Pertamina. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar ketahanan energi Universitas Indonesia (UI), Ali Ahmudi menyambut positif masuknya tujuh anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia.

Menurutnya, dominasi sektor hulu Pertamina tersebut berkontribusi besar dalam menopang ketahanan energi nasional.

“Ya jelas (menopang ketahanan energi). Dan ini adalah perkembangan dan tren yang bagus,” ujar Ali.

Baca Juga:

Menurut Ali, penguatan sektor hulu Pertamina tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Apalagi, dominasi itu juga menandakan bahwa sektor hulu Pertamina semakin bisa bersaing dengan perusahaan asing atau swasta nasional.

“Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional. Salah satu pilar ketahanan energi itu kan ketersediaan sumber energinya,” jelas Ali.

Baca Juga:

Terlebih, sambung Ali, selama ini PHE juga berhasil menemukan banyak blok migas baru, yang diperkirakan memiliki cadangan cukup besar.

Upaya penguatan sektor hulu Pertamina, juga dinilai tepat karena kekuatan dan marwah perusahaan migas, termasuk perusahaan internasional, memang berada pada sektor hulu.

Tujuh anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  PT Pertamina Hulu Energi  PHE  SKK Migas  migas 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp