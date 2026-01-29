Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kinerja Humas BRI Insurance Raih Apresiasi Nasional 2026

Kamis, 29 Januari 2026 – 13:33 WIB
Kinerja Humas BRI Insurance Raih Apresiasi Nasional 2026 - JPNN.COM
Kinerja Humas BRI Insurance Raih Apresiasi Nasional 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Best Public Relations 2026 in Sustaining Corporate Reputation through Proactive Public Outreach kategori General Insurance dalam ajang IPRA 2026.

Penghargaan tersebut diterima oleh Technical Senior Executive Vice President BRI Insurance, Jimmy Prawiradigja, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/1).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja humas BRI Insurance dalam menjaga reputasi perusahaan melalui komunikasi publik yang aktif dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan.

CEO sekaligus Chief Editor IPRA, Muhamad Ihsan, menyampaikan bahwa peran public relations menjadi elemen penting dalam menjembatani organisasi dengan publik.

Menurutnya, tugas humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca Juga:

“Banyak yang kurang menyadari bahwa pengendalian informasi, memelihara citra, menjaga image di depan publik merupakan pekerjaan yang sangat tidak gampang,” kata Ihsan dalam keterangannya.

Sementara itu, Jimmy Prawiradigja menilai penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi BRI Insurance untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan komunikasi perusahaan.

BRI Insurance meraih penghargaan Best Public Relations 2026 atas kinerja komunikasi dan reputasi perusahaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BRI Insurance  humas  Penghargaan  Public Relation 
BERITA BRI INSURANCE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp