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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kinerja Kapolri Dinilai Sukses Mewujudkan Asta Cita Presiden

Kamis, 02 Juli 2026 – 20:51 WIB
Kinerja Kapolri Dinilai Sukses Mewujudkan Asta Cita Presiden - JPNN.COM
Analis kebijakan publik Nasky Putra Tandjung. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Analis kebijakan publik Nasky Putra Tandjung menilai institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus melakukan refleksi, inovasi, dan transformasi besar-besaran untuk menjadi lebih profesional, modern, dan dekat dengan masyarakat. 

“Selamat HUT ke-80 Bhayangkara mengabdi Polri untuk masyarakat,” ucap Nasky di Jakarta, Kamis (2/7).

Dia juga mengapresiasi kerja nyata, capaian kinerja, dan dedikasi tinggi institusi kepolisian mulai dari jajaran Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia.

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“Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, polisi konsisten menjadi salah satu garda terdepan dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat,” kata dia.

Dia juga memberikan semangat atas konsisten Polri mengabdi untuk masyarakat dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Nasky menyebut Polri juga sukes berkontribusi nyata dan dedikasi tinggi dalam menyukseskan, mendukung, dan mewujudkan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

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Polri dinilai menguatkan supremasi penegakan hukum yang berkeadilan, dan memperkokoh nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia yang sehat dan berkeadaban. 

Selain itu, keberhasilan menjaga stabilitas keamanan transisi politik, serta lonjakan kepercayaan publik yang mencapai 82,4 persen.

Polri dinilai menguatkan supremasi penegakan hukum yang berkeadilan, dan memperkokoh nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia

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TAGS   HUT ke-80 Bhayangkara  Kapolri  Polri  Penegakan Hukum  Hari Bhayangkara 
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