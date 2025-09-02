Kinerja Konsisten 25 Tahun, bank bjb Sabet Dua Penghargaan Nasional dari Infobank

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang 30th Infobank Banking Appreciation 2025.

Kedua penghargaan tersebut adalah The Excellent Performance Bank in 25 Consecutive Years 2000–2024 dan The Excellent Performance Bank 2025.

Penghargaan diberikan dalam rangkaian Economy Mastery Forum 2025 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada 29 Agustus 2025.

Forum ini merupakan kolaborasi Infobank Media Group bersama Bank Indonesia, menghadirkan para pemimpin industri perbankan untuk membahas arah perekonomian nasional di tengah dinamika global.

Raihan tersebut mempertegas posisi bank bjb sebagai bank pembangunan daerah dengan kinerja konsisten lebih dari dua dekade. Tidak hanya di level regional, bank bjb kini diakui secara nasional sebagai bank dengan performa yang stabil, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Terpilih, Nunung Suhartini. Dia menyebut prestasi ini merupakan hasil dari konsistensi bank bjb dalam menghadirkan layanan berorientasi pada nasabah, khususnya di segmen konsumer dan ritel.

Dalam 25 tahun terakhir, bank bjb dinilai mampu menjaga kualitas aset, menekan rasio kredit bermasalah (NPL) di bawah rata-rata industri, serta menghadirkan inovasi digital seperti aplikasi DIGI bank bjb, integrasi QRIS, dan ekosistem pembayaran untuk mendukung UMKM.

Upaya ini mendorong pertumbuhan kredit yang positif, termasuk di sektor infrastruktur dan energi terbarukan.