Kinerja Meningkat, Laba J Trust Bank Tumbuh 30,49% di Semester I 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank/Bank) melanjutkan kinerja positif dalam Laporan Keuangan Semester 2025.

Laba JTrust Bank Indonesia tumbuh 30,49 persen Year-on-Year (YoY) dari posisi Semester I 2024 yaitu sebesar Rp 86,49 miliar.

Direktur Utama J Trust Bank Ritsuo Fukadai menyampaikan katalis peningkatan Laba Bersih Bank tersebut dipicu oleh peningkatan Laba Operasional Bank sebesar 58,56 persen Year-on-Year (YoY) menjadi Rp 123,70 miliar di Semester I 2025 dari sebelumnya Rp 78,01 miliar di Semester I 2024.

Peningkatan dalam Laba Operasional tersebut dipicu oleh pertumbuhan Kredit netto Bank sebesar Rp 28,58 triliun (Net) di Semester I 2025 dari sebelumnya Rp 26,98 triliun (Net) di Semester I 2024 atau tumbuh 5,95 persen YoY (Year-on-Year) dengan rasio NPL Net Semester I 2025 yang terjaga di level 1,37 persen.

Di semester I 2025 bank juga berhasil mencatatkan perolehan dana pihak ketiga (DPK) Rp 33,96 triliun.

"Selama semester pertama ini, Bank mempertahankan momentum dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pinjaman dan simpanan nasabah Bank serta terjaga kualitas asetnya. Sehingga Bank mampu menghasilkan laba bersih pada semester pertama yang lebih baik dari periode yang sama tahun lalu," jelas Ritsuo di Jakarta, Kamis (7/8).

Kinerja Bank juga ditopang oleh permodalan yang kuat dengan Rasio Kecukupan Modal sebesar 13,11 persen pada posisi Juni 2025 yang menunjukkan bahwa Bank berada pada posisi yang baik untuk terus tumbuh berkelanjutan.

“Dengan dukungan permodalan dan likuiditas yang kuat, J Trust Bank terus meningkatkan kapabilitas digital dan menjamin perbankan yang aman. Kami berkomitman untuk dapat menjawab kebutuhan nasabah melalui ragam produk, layanan dan program yang inovatif” pungkas Ritsuo Fukadai.(mcr10/jpnn)