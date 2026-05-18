Kinerja Moncer, Bea Cukai Kantongi Rp1,44 Triliun dalam 4 Bulan

Senin, 18 Mei 2026 – 10:18 WIB
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Sumbawa mencatatkan performa fiskal luar biasa pada awal 2026. Foto: dok Bea Cukai

jpnn.com, SUMBAWA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Sumbawa mencatatkan performa fiskal luar biasa pada awal 2026.

Hanya dalam empat bulan pertama 2026, penerimaan negara yang dikumpulkan telah menembus Rp1,44 triliun-lebih dari dua kali lipat target tahunan yang ditetapkan pemerintah atau setara 228,1%.

Nilai itu bahkan melampaui total capaian penerimaan sepanjang 2025.

Kepala KPPBC TMP C Sumbawa, Sugeng Hariyanto mengatakan lonjakan penerimaan tersebut sebagian besar berasal dari ekspor konsentrat mineral yang masih memperoleh relaksasi izin ekspor hingga April 2026.

Kontributor terbesar berasal dari Bea Keluar senilai Rp1,43 triliun, disusul Bea Masuk sebesar Rp14,28 miliar dan Cukai Rp274 juta.

Tingginya penerimaan turut dipengaruhi kenaikan harga komoditas global, terutama konsentrat tembaga yang mengalami peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) pada awal 2026.

Meningkatnya kebutuhan dunia terhadap energi terbarukan dan kendaraan listrik membuat permintaan tembaga global terus naik.

Momentum tersebut dimanfaatkan perusahaan tambang besar di wilayah Sumbawa, termasuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), untuk meningkatkan aktivitas ekspor.

Bagi daerah, geliat ekspor tersebut memberi efek berantai yang signifikan. 

