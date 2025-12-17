Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kinerja Moncer, BNC Catat Total Laba Rp 517 Miliar Hingga Oktober 2025

Rabu, 17 Desember 2025 – 10:33 WIB
Bank Neo Commerce mencatatkan total laba hingga Oktober 2025 senilai Rp 517,20 miliar, melonjak 73 kali dibandingkan periode tahun lalu sebesar Rp6,95 miliar. Foto: dok source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Jakarta– PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) kembali mencatatkan kinerja keuangan yang kuat hingga Oktober 2025.

BNC berhasil mempertahankan tren pertumbuhan profitabilitas positif yang terus meningkat, melalui efisiensi operasional yang terjaga, serta kualitas aset yang makin sehat.

Konsistensi itu menegaskan posisi BNC sebagai bank dengan layanan digital secara konsisten mencatatkan laba di sepanjang 2025 ini.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono mengungkapkan kinerja positif hingga Oktober 2025 hasil dari pengelolaan operasional yang makin baik, serta inovasi layanan.

"Pencapaian ini menegaskan bahwa transformasi digital BNC telah memasuki fase yang mencerminkan fondasi yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk pertumbuhan bisnis Perseroan,” ungkap Eri Budiono.

Per Oktober 2025, total aset BNC mencapai Rp 18,49 triliun, naik 0,34 persen dibandingkan September 2025 sebesar Rp 18,43 triliun, dan tumbuh 3,01 persen secara tahunan dari Oktober 2024 dengan Rp 17,95 triliun.

Modal inti juga menguat menjadi Rp 4,00 triliun, meningkat 1,52 persen dibandingkan September 2025 sebesar Rp3,94 triliun, dan naik signifikan 20,06 persen YoY dari Rp3,33 triliun dari Oktober 2024.

Bank Neo Commerce mencatatkan total laba hingga Oktober 2025 senilai Rp 517,20 miliar, melonjak 73 kali dibandingkan periode tahun lalu sebesar Rp6,95 miliar.

