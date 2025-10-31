Kinerja Moncer, Laba Bersih Bank Neo Commerce Tembus Rp 464 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) mencatatkan laba bersih Rp 464 miliar per kuartal III 2025.

Angka itu melonjak lebih dari 100 kali lipat dibandingkan total laba bersih di periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 4,06 miliar.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan BNC dalam menjaga kualitas aset.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono menyampaikan hasil ini menunjukkan efektivitas strategi BNC dalam menjaga momentum profitabilitas dan disiplin pengelolaan operasional Bank.

“Capaian kuartal ketiga ini menunjukkan efektivitas strategi kami dalam mengelola pertumbuhan secara cerdas dan menghasilkan laba yang berkesinambungan," ukar Eri.

"Fokus kami adalah memperkuat daya saing melalui efisiensi, pengelolaan risiko yang disiplin, serta inovasi digital yang relevan dengan kebutuhan nasabah,” sambunnya.

Return on Assets (ROA) meningkat menjadi 3,45 persen pada September 2025, dibandingkan 0,03 persen pada periode yang sama tahun lalu. Ini menandakan peningkatan lebih dari 100 kali lipat.

Sementara itu, Return on Equity (ROE) juga meningkat signifikan ke 16,96 persen pada September 2025, jauh di atas 0,16 persen di periode yang sama tahun lalu.