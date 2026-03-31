Kinerja Moncer, Peruri Kembali Kantongi Rating Tertinggi AAA

Selasa, 31 Maret 2026 – 20:53 WIB
Kinerja Moncer, Peruri Kembali Kantongi Rating Tertinggi AAA - JPNN.COM
Peruri kembali raih peringkat AAA dari PEFINDO, bukti kinerja dan stabilitas finansial kuat. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Peruri kembali mempertahankan peringkat tertinggi ‘AAA’ dari PEFINDO berdasarkan hasil evaluasi terbaru atas kinerja perusahaan.

Peringkat ‘AAA’ tersebut diberikan untuk Standalone Rating maupun Final Rating.

Capaian ini menegaskan posisi Peruri sebagai entitas dengan kemampuan sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.

Sejak pertama kali mengikuti pemeringkatan tiga tahun lalu, Peruri tercatat konsisten meraih peringkat AAA.

Dalam periode tersebut, perusahaan tidak pernah mengalami penurunan peringkat.

Penilaian PEFINDO didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap data dan laporan keuangan audit per 31 Desember 2025.

Dalam keterangannya, PEFINDO menyatakan, “Obligor berperingkat AAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO.”

PEFINDO menambahkan, “Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior.”

Peruri kembali raih peringkat AAA dari PEFINDO, bukti kinerja dan stabilitas finansial kuat.

