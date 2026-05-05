JPNN.com - Ekonomi

Kinerja Pertamina Hulu Energi Tetap Terjaga di Awal 2026, Produksi Migas Capai 956 MBOEPD

Selasa, 05 Mei 2026 – 10:55 WIB
PT Pertamina Hulu Energi berhasil mencatatkan produksi minyak dan gas bumi sebesar 956 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) pada Triwulan I 2026. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tetap terjaga di awal 2026.

Pada Triwulan I 2026, PHE sebagai Subholding Upstream Pertamina berhasil mencatatkan produksi minyak dan gas bumi sebesar 956 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD).

Produksi tersebut terdiri atas minyak sebesar 494 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas mencapai 2,75 miliar kaki kubik per hari (BSCFD).

Selain produksi yang stabil, kinerja pada Triwulan I 2026 juga ditandai dengan aktivitas operasional yang terus meningkat.

Dari sisi kegiatan operasional, aktivitas pemboran eksploitasi telah mencapai 130 sumur, menunjukkan upaya berkelanjutan dalam menjaga tingkat produksi.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi optimalisasi produksi lapangan eksisting, kegiatan workover telah dilakukan pada 261 sumur dan well service pada 6.124 sumur.

Di bidang eksplorasi, hingga Maret 2026 telah dilakukan pemboran sebanyak 8 sumur eksplorasi.

