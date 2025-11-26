Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kinerja Positif, Gozco Capital Borong Saham Bank Neo Commerce

Rabu, 26 November 2025 – 20:40 WIB
Kinerja Positif, Gozco Capital Borong Saham Bank Neo Commerce - JPNN.COM
PT Gozco Capital menambah kepemilikan saham PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) atau BNC sebanyak 72.452.676 lembar saham pada Rabu (26/11). ilustrasi. Foto: dok Bank Neo

jpnn.com, JAKARTA - PT Gozco Capital menambah kepemilikan saham PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) atau BNC sebanyak 72.452.676 lembar saham pada Rabu (26/11).

Hal ini sesuai dengan laporan Keterbukaan Informasi per 26 November 2025.

Direktur Bisnis PT Bank Neo Commerce Tbk, Aditya Windarwo menangkap peningkatan kepemilikan saham PT Gozco Capital sebagai sinyal positif.

Baca Juga:

Hal tersebut menunjukkan kepercayaan yang semakin kuat terhadap prospek pertumbuhan dan fundamental Bank Neo Commerce.

"Peningkatan kepercayaan oleh investor dan pemegang saham menandakan BNC berada di jalur yang tepat melalui inovasi digital dan pengelolaan risiko yang prudent," kata Aditya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (26/11).

Peningkatan saham itu sekaligus memberikan angin segar kepada perseroan untuk mendorong kinerja yang semakin baik ke depannya, seiring meningkatnya komitmen dan dukungan dari para investor serta pemegang saham.

Baca Juga:

Peningkatan kepercayaan itu dinilai tak lepas dari kinerja BNC yang konsisten, termasuk capaian laba sebesar Rp 464 miliar hingga Kuartal III 2025.

BNC terus memperkuat daya saing melalui efisiensi operasional, pengelolaan risiko disiplin, serta inovasi digital yang relevan dengan kebutuhan nasabah.

PT Gozco Capital menambah kepemilikan saham PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) atau BNC sebanyak 72.452.676 lembar saham pada Rabu (26/11).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bank neo commerce  Gozco  Bank digital  BNC  saham 
BERITA BANK NEO COMMERCE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp