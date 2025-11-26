Kinerja Positif, Gozco Capital Borong Saham Bank Neo Commerce

jpnn.com, JAKARTA - PT Gozco Capital menambah kepemilikan saham PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) atau BNC sebanyak 72.452.676 lembar saham pada Rabu (26/11).

Hal ini sesuai dengan laporan Keterbukaan Informasi per 26 November 2025.

Direktur Bisnis PT Bank Neo Commerce Tbk, Aditya Windarwo menangkap peningkatan kepemilikan saham PT Gozco Capital sebagai sinyal positif.

Hal tersebut menunjukkan kepercayaan yang semakin kuat terhadap prospek pertumbuhan dan fundamental Bank Neo Commerce.

"Peningkatan kepercayaan oleh investor dan pemegang saham menandakan BNC berada di jalur yang tepat melalui inovasi digital dan pengelolaan risiko yang prudent," kata Aditya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (26/11).

Peningkatan saham itu sekaligus memberikan angin segar kepada perseroan untuk mendorong kinerja yang semakin baik ke depannya, seiring meningkatnya komitmen dan dukungan dari para investor serta pemegang saham.

Peningkatan kepercayaan itu dinilai tak lepas dari kinerja BNC yang konsisten, termasuk capaian laba sebesar Rp 464 miliar hingga Kuartal III 2025.

BNC terus memperkuat daya saing melalui efisiensi operasional, pengelolaan risiko disiplin, serta inovasi digital yang relevan dengan kebutuhan nasabah.