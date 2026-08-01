Kinerja Positif Semester I 2026, Laba Bersih FIF Rp 2,37 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Federal International Finance (FIF) mencatatkan kinerja positif pada Semester I 2026 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp 2,37 triliun, meningkat 4,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2,27 triliun.

Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 7,07% year-on-year (yoy) menjadi Rp 25,43 triliun hingga Juni 2026, dibandingkan Rp 23,75 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, jumlah unit yang dibiayai juga meningkat menjadi sekitar 1,70 juta unit, menunjukkan konsistensi permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan FIF.

Kinerja positif perseroan ini merupakan hasil kontribusi dari seluruh portofolio layanan pembiayaan FIF, yaitu FIFASTRA untuk pembiayaan sepeda motor Honda, SPEKTRA untuk pembiayaan produk elektronik, gadget, dan perabot rumah tangga, dan DANASTRA untuk pembiayaan multiguna.

Selain itu portofolio FINATRA hadir lewat layanan produk pembiayaan mikro produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta AMITRA untuk pembiayaan syariah haji dan umrah.

Presiden Direktur FIF, Indra Gunawan, menyampaikan bagi FIF, pertumbuhan ini menjadi refleksi dari kepercayaan masyarakat serta konsumen setia yang terus

meningkat terhadap layanan pembiayaan yang relevan dan adaptif dengan kebutuhan di tengah kondisi perekonomian yang dinamis.

“Ke depan, FIF akan terus memperkuat pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan agar dapat menghadirkan solusi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan,” ujar Indra.