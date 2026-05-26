JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kinerja Positif Sepanjang 2025, PT Palma Serasih Bagikan Dividen Rp 113,1 Miliar

Selasa, 26 Mei 2026 – 17:33 WIB
Public Expose PT Palma Serasih Tbk. Foto: Tim PT Palma Serasih Tbk

jpnn.com, JAKARTA - PT Palma Serasih Tbk (PSGO) mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun buku 2025.

Menyusul hal ini, perseroan membagikan dividen kepada para pemegang saham dengan nilai total sebesar Rp113,1 miliar atau setara dengan Rp6 per lembar saham.

Dari sisi operasional, volume produksi Tandan Buah Segar (TBS) Inti dan Plasma sepanjang 2025 tercatat sebesar 480,8 ribu ton.

Sementara itu, produksi Crude Palm Oil (CPO) mencapai 140,2 ribu ton dan Palm Kernel (PK) menyentuh angka 21,6 ribu ton.

Tingkat produktivitas TBS atau yield inti perseroan tercatat sebesar 18 ton per hektar.

Angka tersebut diproyeksikan masih dapat terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya umur tanaman menuju usia prima.

Performa positif juga terlihat dari sisi finansial, perseroan berhasil membukukan kenaikan laba bersih sebesar 26,3% secara tahunan (year-on-year).

Laba bersih perseroan meningkat, dari Rp350,6 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp 442,8 miliar di 2025.

TAGS   PT Palma Serasih  psgo  Palma Serasih  TBS  crude palm oil 

