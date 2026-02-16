Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kinerja PR Moncer, PNM Bawa Pulang Tiga Penghargaan PRIA Awards 2026

Senin, 16 Februari 2026 – 13:55 WIB
Gedung PNM. Foto: PNM

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menorehkan prestasi di bidang komunikasi korporasi dengan meraih tiga penghargaan dalam ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2026.

Dalam kompetisi tersebut, PNM meraih Gold Winner kategori Insan PR sektor Anak Usaha BUMN.

Perusahaan juga membukukan Silver Winner pada kategori Owned Media subkategori Video Profile serta Bronze Winner pada kategori Program Komunikasi Social Responsibility (SR) subkategori Community Based Development.

Penghargaan diserahkan dalam seremoni yang berlangsung di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, Jumat (13/2/2026).

Ajang PRIA Awards 2026 diikuti berbagai instansi dari beragam sektor dengan total 158 karya yang disubmit.

Peserta berasal dari kementerian, lembaga, BUMN, anak usaha BUMN, korporasi swasta, pemerintah daerah, BUMD, hingga perguruan tinggi, mencerminkan ketatnya persaingan sekaligus meningkatnya kualitas praktik komunikasi di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, mengatakan capaian tersebut menjadi refleksi kerja kolektif perusahaan dalam membangun komunikasi yang informatif sekaligus bermakna.

'“Bagi kami, komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, melainkan menghadirkan dampak. Apa yang dikomunikasikan harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

PNM meraih tiga penghargaan PRIA Awards 2026 atas kinerja komunikasi korporasi..

