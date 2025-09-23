Kinerja Terus Membaik, J Trust Bank Ungkap Fundamental Perusahaan dalam Kondisi Kuat

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menggelar Paparan Publik untuk memaparkan kinerja keuangan tahun buku 2024 dan semester I 2025.

Direktur Keuangan dan Perencanaan J Trust Bank, Helmi A Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa J Trust Bank menunjukkan fundamental yang kuat, dibuktikan dengan perolehan laba bersih positif sebesar Rp 2,83 miliar pada 2024.

Kinerja ini meningkat pesat di semester pertama pada 2025, dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 112,86 miliar.

Peningkatan kinerja tersebut dipicu oleh pertumbuhan kredit yang signifikan. Pada 2024 penyaluran kredit tumbuh sebesar 11,09 persen menjadi Rp 26,53 triliun. Tren positif ini berlanjut dengan pertumbuhan 8,59 persen menjadi Rp 28,81 triliun.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga naik 5,92 persen menjadi Rp 33,89 triliun pada 2024. Pada semester I 2025, DPK kembali meningkat tipis menjadi Rp 33,96 triliun.

Kombinasi pertumbuhan kredit dan DPK ini membuat rasio LFR (Loan to Funding Ratio) naik dari 74,61 persen pada 2023 menjadi 78,25 persen pada 2024, dan 84,82 persen di semester I 2025.

Pada periode yang sama Perseroan juga mampu menekan biaya operasional terhadap pendapatanoperasional (BOPO) dari 99,12% (2023) menjadi 97,26% (2024) dan 93,33% (semester I 2025).

Direksi juga memaparkan beberapa strategi kunci untuk penguatan modal dan pertumbuhan di masa depan. Rencana tersebut mencakup: