Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kinerja Terus Membaik, J Trust Bank Ungkap Fundamental Perusahaan dalam Kondisi Kuat

Selasa, 23 September 2025 – 21:52 WIB
Kinerja Terus Membaik, J Trust Bank Ungkap Fundamental Perusahaan dalam Kondisi Kuat - JPNN.COM
PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menggelar Paparan Publik untuk memaparkan kinerja keuangan tahun buku 2024 dan semester I 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA -  PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menggelar Paparan Publik untuk memaparkan kinerja keuangan tahun buku 2024 dan semester I 2025.

Direktur Keuangan dan Perencanaan J Trust Bank, Helmi A Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa J Trust Bank menunjukkan fundamental yang kuat, dibuktikan dengan perolehan laba bersih positif sebesar Rp 2,83 miliar pada 2024.

Kinerja ini meningkat pesat di semester pertama pada 2025, dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 112,86 miliar.

Baca Juga:

Peningkatan kinerja tersebut dipicu oleh pertumbuhan kredit yang signifikan. Pada 2024 penyaluran kredit tumbuh sebesar 11,09 persen menjadi Rp 26,53 triliun. Tren positif ini berlanjut dengan pertumbuhan 8,59 persen menjadi Rp 28,81 triliun.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga naik 5,92 persen menjadi Rp 33,89 triliun pada 2024. Pada semester I 2025, DPK kembali meningkat tipis menjadi Rp 33,96 triliun.

Kombinasi pertumbuhan kredit dan DPK ini membuat rasio LFR (Loan to Funding Ratio) naik dari 74,61 persen pada 2023 menjadi 78,25 persen pada 2024, dan 84,82 persen di semester I 2025.

Baca Juga:

Pada periode yang sama Perseroan juga mampu menekan biaya operasional terhadap pendapatanoperasional (BOPO) dari 99,12% (2023) menjadi 97,26% (2024) dan 93,33% (semester I 2025).

Direksi juga memaparkan beberapa strategi kunci untuk penguatan modal dan pertumbuhan di masa depan. Rencana tersebut mencakup:

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menggelar Paparan Publik untuk memaparkan kinerja keuangan tahun buku 2024 dan semester I 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   J Trust Bank  kinerja J Trust Bank  Paparan Publik Tahunan  Fundamental Perusahaan 
BERITA J TRUST BANK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp