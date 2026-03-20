King Nassar dan Andhika Pratama Siap Dengar Curhatan Masyarakat di Program Healing

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi King Nassar didapuk sebagai pemandu program televisi baru yang menawarkan kombinasi unik antara curhat, empati dan hiburan yakni Healing Jalur King Nassar.

Berbeda dari program talkshow pada umumnya, tayangan ini dirancang sebagai sebuah perjalanan emosional.

Program ini menghadirkan ruang aman bagi siapapun untuk berbagi cerita kehidupan, mulai dari persoalan keluarga, ekonomi, percintaan, pekerjaan, hingga tekanan sosial yang dialami sehari-hari.

Tak sendiri, Nassar akan didampingi Andhika Pratama untuk mendengarkan keluh kesah dari masyarakat.

Seraya mendengarkan keluhan peserta, Nassar dan Andhika akan memberikan berbagai masukan dengan cara yang santai.

"Kalau serius kan ke psikolog. Kalau di kita mah nggak serius, seriusnya ada di Mas Dika, bercandanya ada di aku gitu. Jadi kalau aku serius, orang nggak akan percaya, tetapi kalau Mas Dika serius, orang pasti percaya," ujar King Nassar di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Andhika Pratama menambahkan pendekatan program ini dibuat ringan, tetapi tetap memiliki makna yang dalam bagi penonton.

Dia menyebut konsep dasar acara ini terinspirasi dari fenomena yang sempat viral di media sosial mengenai kondisi sulit yang dialami masyarakat saat ini.