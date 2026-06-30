King Nassar Hingga Lesti Kejora Jadi Juri, D’Academy 8 Resmi Bergulir

jpnn.com, JAKARTA - Popularitas ajang pencarian bakat D’Academy yang digagas oleh Indosiar masih menjadi sorotan sejak bergulir 7 tahun lalu.

Komitmen Indosiar untuk membawa musik dangdut berkelas dan berkualitas dibuktikan dengan bintang-bintang dangdut muda berbakat dari D’Academy 7 yang sudah meramaikan industri musik.

Tasya DA7, Valen DA7, April DA7, Arbil DA7, Mila DA7, Mutia DA7, Andi Syaqirah DA7, Robi DA7, Ferdi DA7, Yusuf DA7 dan para Juara D’Academy 7 lainnya kini makin digandrungi Gen Z dan pencinta musik dangdut Indonesia.

Lewat D’Academy 7 juga lahir bintang-bintang dengan mutitalenta, tidak hanya menjadi penyanyi dangdut namun juga para Juara D’Academy 7 mampu mengembangkan dirinya menjadi host, brand ambassador, bahkan menjadi aktor dan aktris FTV.

Setelah sukses dengan D’Academy 7 sebagai program pencarian bakat nomor satu di Indonesia selama 15 tahun terakhir, Indosiar semakin optimistis menghadirkan D’Academy 8 sebagai ajang kompetisi dangdut yang paling fenomenal, megah, prestisius, serta sarat kualitas.

Rangkaian perjalanan kompetisi telah dimulai melalui episode Audition yang tayang pada Senin-Jumat, 22–26 Juni 2026 dan langsung mampu menjadi program nomor 1 bahkan mencapai performa tertinggi episode Audition talent search Indosiar.

Perjalanan para peserta akan berlanjut ke tahap D’Academy 8 Final Audition yang disiarkan secara LIVE mulai Senin, 29 Juni 2026 hingga Jumat, 10 Juli 2026 pukul 19.00 WIB.

Bersiaplah menyambut Academia terbaik yang berhasil lolos dari seluruh proses seleksi yang akan diperkenalkan secara resmi kepada pemirsa dalam D’Academy 8 Welcome Concert yang tayang LIVE pada Senin, 13 Juli 2026 pukul 19.00 WIB.