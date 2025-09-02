Kini Autentikasi TASPEN Lebih Mudah, Tanpa Login & Register!

jpnn.com - Corporate Secretary TASPEN, Henra menyampaikan kini dengan inovasi autentikasi TASPEN lebih mudah karena dilakukan tanpa login dan tanpa registrasi.

Autentikasi merupakan proses verifikasi penerima manfaat untuk memastikan bahwa program pensiun dan tunjangan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

Autentikasi ini dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menjaga ketepatan sasaran penyaluran manfaat serta mencegah terjadinya keterlanjuran bayar kepada pihak yang tidak lagi berhak menerima.

"Kami ingin memastikan peserta pensiun dapat menerima hak mereka dengan lebih mudah dan nyaman. Hanya dengan swafoto melalui Aplikasi Andal by TASPEN, mereka tidak lagi perlu datang ke Kantor Cabang. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus bertransformasi demi kemudahan peserta menerima manfaat program pensiun," kata Henra dikutip, Senin (1/9).

Henra menjelaskan sebagai bagian dari transformasi digital, TASPEN menghadirkan inovasi Autentikasi yang lebih mudah melalui aplikasi Andal by TASPEN.

Menurut dia, dengan fitur terbaru ini, peserta tidak perlu melakukan login maupun registrasi, cukup memasukkan data Nomor TASPEN (NOTAS), lalu melakukan swafoto/selfie untuk verifikasi biometrik.

"Setelah proses selesai, peserta akan langsung menerima pesan konfirmasi 'Proses Autentikasi Anda Berhasil'," ujar Henra.

Kehadiran sistem ini memungkinkan peserta untuk melakukan autentikasi kapan saja dan di mana saja, cukup melalui ponsel pribadi, tanpa harus datang ke Kantor Cabang TASPEN maupun Mitra Bayar TASPEN.