Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kini Bisa Beli Saham BEI di Pluang, Satu Aplikasi untuk Investasi Global dan Domestik

Sabtu, 25 April 2026 – 10:44 WIB
Kini Bisa Beli Saham BEI di Pluang, Satu Aplikasi untuk Investasi Global dan Domestik - JPNN.COM
Platform investasi multi-aset di Indonesia, Pluang, resmi mengumumkan peluncuran produk Saham Indonesia pada Kamis (23/4/2026).

jpnn.com, JAKARTA - Platform investasi multi-aset di Indonesia, Pluang, resmi mengumumkan peluncuran produk Saham Indonesia pada Kamis (23/4/2026).

Langkah ini menjadikan Pluang sebagai satu-satunya aplikasi wealth-tech di tanah air yang mengintegrasikan akses langsung ke lebih dari 950 saham Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan aset global lainnya.

Melalui integrasi ini, pengguna kini dapat mengelola portofolio saham lokal seperti BBCA, BBRI, hingga GOTO, berdampingan dengan saham AS, aset kripto, emas digital, dan reksa dana dalam satu ekosistem tunggal.

"Kami hadir untuk menutup kesenjangan (close the gap) antara pasar modal domestik dan peluang diversifikasi global," ujar Claudia Kolonas, Co-Founder Pluang.

Ia menambahkan bahwa infrastruktur ini dibangun agar 13 juta pengguna terdaftar Pluang dapat mengelola masa depan finansial mereka dengan lebih efisien.

Selain kemudahan integrasi, Pluang juga menawarkan berbagai keuntungan bagi investor ritel, di antaranya bonus saham hingga Rp300.000 untuk transaksi pertama serta promo biaya transaksi 0 persen (syarat dan ketentuan berlaku).

Fitur Unified Portfolio juga memungkinkan investor melakukan perpindahan dana antar-aset secara instan.

Peluncuran ini bertepatan dengan momentum pertumbuhan pasar modal Indonesia yang mencatat lonjakan jumlah investor hingga menembus 20 juta SID pada akhir 2025.

Platform investasi multi-aset di Indonesia, Pluang, resmi mengumumkan peluncuran produk Saham Indonesia pada Kamis (23/4/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pluang  Saham Indonesia  produk Saham Indonesia  Platform investasi multi-aset 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp