Kini Blibli Tiket Rewards Bisa Dinikmati di Dekoruma, Banyak Untungnya!

jpnn.com, JAKARTA - Dekoruma resmi hadir sebagai bagian dari Blibli Tiket Rewards (BTR), program loyalitas terintegrasi dari ekosistem Blibli Tiket.

Kini, pelanggan tidak hanya bisa menemukan inspirasi dan produk home & living di Dekoruma, tetapi juga bisa mengumpulkan dan menggunakan Blibli Tiket Points sama seperti saat berbelanja di Blibli, merencanakan perjalanan dengan tiket.com, atau belanja kebutuhan harian di Ranch Market.

Langkah ini memperkuat komitmen Blibli dalam menghadirkan solusi belanja menyeluruh melalui ekosistem omnichannel terpadu Blibli Tiket.

Ekosistem ini menghadirkan sinergi strategis antara Blibli, tiket.com, Ranch Market, dan Dekoruma, sehingga pelanggan bisa menikmati kemudahan berbelanja lintas platform dengan pengalaman yang lebih lengkap dan bernilai.

Tidak hanya secara online, manfaat ini juga berlaku di jaringan toko fisik Blibli Tiket termasuk jaringan toko fisik elektronik Blibli seperti Blibli Store, Hello, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei, dan vivo, sehingga pelanggan bisa merasakan pengalaman yang konsisten dan saling terhubung di setiap kanal.

“Kini, pengalaman pelanggan akan semakin lengkap karena dengan kehadiran Dekoruma di dalam program loyalty Blibli Tiket Rewards. Dengan semangat “satu poin, untungnya di mana-mana” pelanggan semakin merasakan keuntungan nyata dari ekosistem Blibli Tiket yang kian berkembang," ujar Head of Membership & Loyalty Blibli, Soegianto Martanto.

Artinya, sambung Soegianto saat pelanggan ingin memperbarui furnitur, merencanakan liburan, hingga berbelanja kebutuhan harian, semua terhubung dalam pengalaman yang konsisten dan menguntungkan.

"Integrasi ini mempertegas semangat kami untuk menghadirkan ekosistem yang tidak hanya relevan, tetapi juga memberi peace of mind di setiap langkah hidup pelanggan,” imbuh Soegianto.