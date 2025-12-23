Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Kini ChatGPT Punya Rangkuman Akhir Tahun Pengguna

Selasa, 23 Desember 2025 – 17:41 WIB
OpenAI penyedia ChatGPT. Foto: reuters/antara

jpnn.com, JAKARTA - ChatGPT resmi ikut meramaikan tren rangkuman akhir tahun ala Spotify Wrapped.

OpenAI meluncurkan fitur baru bertajuk “Your Year with ChatGPT”, sebuah kilas balik tahunan yang merangkum kebiasaan, topik favorit, hingga gaya interaksi pengguna sepanjang satu tahun terakhir.

Fitur itu mulai digulirkan secara bertahap di sejumlah negara terpilih, termasuk Amerika Serikat.

Selain AS, OpenAI juga menghadirkannya di beberapa negara berbahasa Inggris lain seperti Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.

OpenAI menyebut “Your Year with ChatGPT” dapat diakses oleh pengguna ChatGPT Free, Plus, dan Pro.

Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni pengguna telah mengaktifkan opsi “reference saved memories” dan “reference chat history”, serta memenuhi ambang batas minimum aktivitas percakapan selama setahun.

Sebaliknya, akun Team, Enterprise, dan Education belum kebagian fitur ini. OpenAI menegaskan, pengalaman “Your Year with ChatGPT” dirancang ringan, berfokus pada privasi, dan sepenuhnya berada dalam kendali pengguna.

Secara konsep, fitur terinspirasi dari Spotify Wrapped. OpenAI menghadirkan visual grafis yang atraktif dan pengalaman personal melalui berbagai “penghargaan” berdasarkan pola penggunaan ChatGPT.

