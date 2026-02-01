Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kini Jadi Seorang Ayah, Billy Syahputra Ungkap Perasaannya

Minggu, 01 Februari 2026 – 12:12 WIB
Billy Syahputra saat mendampingi Vika Kolesnaya melahirkan di Alia Hospital. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra mengungkap perasaannya setelah menjalani hari-hari sebagai seorang bapak.

Dia mengaku sering terharu dan bahagia lantaran kini telah memiliki anak dari pernikahannya dengan Vika Kolesnaya.

"Campur aduk, senang, bahagia, terharu, ya campur aduk lah," kata Billy Syahputra saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Pria berusia 35 tahun itu sudah lama ingin memiliki istri dan mempunyai anak. Dia bersyukur semua bisa terwujud.

Meski demikian, Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya tidak mau buru-buru memamerkan wajah anaknya ke publik.

"Cukup kebahagiaan yang kami rasakan sama keluarga kecil. Salah satunya yang aku takutkan, kalau, disalahgunakan, dibully juga," bebernya.

Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya hanya memberi bocoran bahwa nama anaknya memiliki inisial SRK.

Adapun nama bayi berjenis kelamin laki-laki itu disepakati secara bersama-sama.

