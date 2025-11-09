Kini Tinggal di Kontrakan, Bedu Ungkap Kondisi Hubungan dengan Mantan Istri

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak Harabdu Tohar atau lebih dikenal Bedu, telah resmi bercerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Walaupun kini telah resmi berpisah, tetapi hubungannya dengan mantan istri tetap terjalin dengan baik.

Bedu mengatakan, dirinya masih kerap bertemu dengan Irma, terutama ketika menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

"Baru kemarin tuh anak-anak. Jadinya diantar sama ibunya untuk ketemu saya, kami jalan, makan di mal begitu, kan, karena Mayla mau main di playground, kami makan bareng," kata Bedu di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (5/11).

Menurutnya, mantan istrinya itu bahkan tetap ikut mengantarkan anak-anak untuk bertemu dengannya.

Dengan begitu, anak-anaknya bisa melihat bahwa hubungannya dan Irma Kartika Anggraeni tetap baik, meski telah memutuskan untuk bercerai.

Selain itu Bedu menegaskan bahwa dirinya dan mantan istri memang sepakat untuk berpisah secara baik-baik.

"Ya, ibunya ikut, karena, kan, yang penting anak-anak itu melihat bahwa walaupun orang tuanya berpisah, tetapi tidak ada rasa amarah, dendam, dan saling menyakiti ya, karena memang kami juga sepakat untuk pisahnya baik-baik," ucapnya.