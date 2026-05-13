JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kiper Dewa United Makin Betah di Indonesia, Sampai Ajak Rekannya dari Belanda

Rabu, 13 Mei 2026 – 20:37 WIB
Pria di Bawah Mistar Dewa United Sonny Stevens. Foto: dewaunited

jpnn.com - Kiper Dewa United FC Sonny Stevens terus menegaskan perannya sebagai salah satu figur penting dalam perjalanan klub.

Belum lama ini, penjaga gawang asal Belanda tersebut menorehkan pencapaian spesial setelah resmi melewati 100 pertandingan bersama Dewa United.

Didatangkan dengan status bebas transfer dari klub Yunani, OFI Crete, Stevens langsung menjadi pilihan utama di bawah mistar.

Hingga saat ini, Stevens telah mengoleksi 104 pertandingan dengan torehan 32 clean sheet. Catatan itu menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling diandalkan dalam skuad Dewa United.

Musim ini pun tidak berbeda. Dari total 32 pertandingan liga yang sudah dijalani Dewa United di BRI Super League, nama Stevens selalu menjadi pilihan utama di bawah mistar.

Kiper berusia 33 tahun itu pun mengaku bangga bisa menjaga konsistensi dan berharap catatan tersebut masih terus bertambah.

"Ini tentu menjadi pencapaian yang membahagiakan bagi saya. Sejak pertama datang, saya selalu bermain di setiap pertandingan. Semoga saya bisa terus melanjutkan hal ini," ucapnya.

Lebih dari sekadar tempat bekerja, Stevens mengaku mulai memiliki kedekatan emosional dengan klub yang kini memasuki musim keempatnya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

