JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kiper Timnas Indonesia Kena Flare Suporter Inter Milan, Begini Kondisinya

Selasa, 03 Februari 2026 – 11:42 WIB
Kiper Timnas Indonesia Kena Flare Suporter Inter Milan, Begini Kondisinya - JPNN.COM
Emil Audero terkena lemparan flare. Foto: REUTERS/Matteo Ciambelli.

jpnn.com, JAKARTA - Kemenangan Inter Milan atas Cremonese dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Giovanni Zini, Minggu (1/2), tercoreng insiden pelemparan flare yang mengenai Emil Audero.

CEO Inter Milan Giuseppe Marotta mengecam aksi pelemparan flare yang mengenai kiper Cremonese sekaligus Timnas Indonesia itu.

“Saya mengecam keras apa yang terjadi hari ini: itu adalah tindakan konyol yang sepenuhnya bertentangan dengan nilai-nilai olahraga, nilai-nilai yang telah kami coba tanamkan dan junjung tinggi sejak di tim muda. Bukan hanya saya yang merasa kecewa, melainkan juga seluruh pendukung Inter dan para pemain kami yang semuanya merasa terdampak,” ujar Giuseppe Marotta melalui situs resmi klub.

Aksi tersebut terjadi di awal babak kedua dan memicu reaksi keras dari manajemen Nerazzurri.

Dalam pertandingan tersebut, Inter memastikan kemenangan lewat gol Lautaro Martinez dan Piotr Zielinski.

Namun, suasana pertandingan sempat memanas ketika sebuah flare dilempar dari tribune suporter Inter yang berada di tribun utara stadion, tepat di area tempat Emil Audero menjaga gawang Cremonese pada babak kedua.

Flare itu mengenai Audero yang berdiri di depan gawang, membuatnya langsung terjatuh dan berguling di lapangan.

Para pemain segera menghampiri sang kiper, sementara tim medis masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan.

Kiper Cremonese sekaligus Timnas Indonesia Emil Audero terkena flare yang dilempar pendukung Inter Milan.

