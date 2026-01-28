Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Ajax

Rabu, 28 Januari 2026 – 04:49 WIB
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Ajax
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini kabar terbaru mengenai Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes.

Maarten Paes dikabarkan sepakat bergabung dengan klub Liga Belanda Ajax pada bursa transfer pemain musim dingin ini.

Pakar transfer Fabrizio Romano dalam @FabrizioRomano, Rabu, mengatakan, Paes akan pindah permanen dari klub Liga Amerika Serikat FC Dallas ke Ajax.

"Ajax menyepakati kesepakatan untuk mendatangkan Maarten Paes dari FC Dallas di MLS, transfer permanen. Kontrak hingga Juni 2029, selanjutnya tes kesehatan setelah kesepakatan disetujui dan diselesaikan oleh agen SEG, Boy Kuijpers," kata Romano.

Pemain berusia 27 tahun itu membela FC Dallas selama tiga setengah tahun dan tampil dalam 128 pertandingan untuk membuat 25 clean sheet.

Sebelum bergabung dengan FC Dallas, Paes membela NEC Nijmegen dan FC Utrecht di Liga Belanda.

Maarten Paes mengawali karier bersama tim junior NEC Nijmegen dan menembus tim utama pada awal musim 2016/2017 serta membela tim tersebut selama dua tahun.

Setelah itu bergabung dengan FC Utrecht pada awal musim 2018/2019 dan kemudian pindah ke FC Dallas pada awal 2022.



