JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kiper Utama Cedera, Maarten Paes Berpeluang Mengawal Gawang Ajax Amsterdam

Sabtu, 21 Februari 2026 – 16:00 WIB
Kiper Utama Cedera, Maarten Paes Berpeluang Mengawal Gawang Ajax Amsterdam - JPNN.COM
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes. Foto: PSSI.org

jpnn.com - JAKARTA - Maarten Paes berpeluang mengawal gawang Ajax Amsterdam setelah kiper utama klub itu, Vitezslav Jaros, menderita cedera parah pada lututnya saat sesi latihan yang membuatnya absen hingga musim berakhir.

Maarten Paes yang merupakan kiper Tim Nasional Indonesia berpeluang memainkan laga debutnya bersama Ajax pada laga pekan ke-24 Eredivisie atau Liga Belanda.

Adapun Ajax Amsterdam akan menjamu NEC Nijmegen di Amsterdam ArenA pada Minggu (22/2) dini hari pukul 03.00 WIB.

“Kiper Ajax, Vítezslav Jaros, dipastikan absen hingga akhir musim. Penjaga gawang klub Amsterdam itu mengalami cedera lutut serius saat latihan hari ini," tulis laman resmi Ajax, dikutip Sabtu (21/2).

Maarten Paes didatangkan Ajax dari FC Dallas awal bulan ini dengan kontrak 3,5 musim atau hingga Juni 2029.

Pemain yang mengenakan nomor punggung 26 di Ajax itu belum bermain sejauh ini.

Dia baru sekali masuk skuad pada 14 Februari dalam kemenangan 4-1 melawan Fortuna Sittard, klub yang dihuni pemain Timnas Indonesia lainnya, Justin Hubner.

Ajax yang kini menghuni posisi keempat Liga Belanda dengan 42 poin dari 23 pertandingan, hanya memainkan dua kipernya selama periode tersebut.

Kiper utama Ajax Amsterdam cedera, Maarten Paes berpeluang mengawal gawang klub Liga Belanda itu.

