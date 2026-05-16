Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda: Bak' Raja, Dedi Mulyadi Tunggangi Kuda Putih Menyapa Rakyat, Warga Heboh

jpnn.com, BANDUNG - Ribuan masyarakat memadati area halaman Diponegoro atau Jalan Diponegoro, Kota Bandung, menyaksikan gelaran Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026, pada Sabtu (16/5/2026) malam.

Pantauan di lokasi, kirab budaya dimulai dari Kiara Artha Park, Jalan Ibrahim Adjie.

Sekitar pukul 19.30 WIB, barisan kuda kencana yang ditumpangi kepala daerah kota/kabupaten, satu per satu berangkat.

Barisan dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menaiki kuda kencana.

Masyarakat berjajar di pinggir jalan yang dilalui peserta kirab, terdiri dari Kiara Artha Park - Jalan Jakarta - Flyover Supratman - Jalan Supratman - Jalan Diponegoro.

Setibanya di halaman Gedung Sate, karpet merah sudah tergelar menyambut Dedi Mulyadi dan rombongan.

Dedi yang menaiki kuda berwarna putih, tampak menyapa warga yang sudah menunggu.

Selama acara berlangsung, alunan musik tradisional tidak berhenti dibunyikan. Selain kesenian, Mahkota Binokasih Sanghyang Pake juga diarak dalam rangkaian kirab.