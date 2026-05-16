Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda: Bak' Raja, Dedi Mulyadi Tunggangi Kuda Putih Menyapa Rakyat, Warga Heboh

Sabtu, 16 Mei 2026 – 22:01 WIB
Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda: Bak' Raja, Dedi Mulyadi Tunggangi Kuda Putih Menyapa Rakyat, Warga Heboh - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunggang kuda putih saat Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (16/5/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ribuan masyarakat memadati area halaman Diponegoro atau Jalan Diponegoro, Kota Bandung, menyaksikan gelaran Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026, pada Sabtu (16/5/2026) malam.

Pantauan di lokasi, kirab budaya dimulai dari Kiara Artha Park, Jalan Ibrahim Adjie.

Sekitar pukul 19.30 WIB, barisan kuda kencana yang ditumpangi kepala daerah kota/kabupaten, satu per satu berangkat.

Baca Juga:

Barisan dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menaiki kuda kencana.

Masyarakat berjajar di pinggir jalan yang dilalui peserta kirab, terdiri dari Kiara Artha Park - Jalan Jakarta - Flyover Supratman - Jalan Supratman - Jalan Diponegoro.

Setibanya di halaman Gedung Sate, karpet merah sudah tergelar menyambut Dedi Mulyadi dan rombongan.

Baca Juga:

Dedi yang menaiki kuda berwarna putih, tampak menyapa warga yang sudah menunggu.

Selama acara berlangsung, alunan musik tradisional tidak berhenti dibunyikan. Selain kesenian, Mahkota Binokasih Sanghyang Pake juga diarak dalam rangkaian kirab.

Ribuan masyarakat memadati area Gedung Sate untuk menyaksikan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda. Gubernur Dedi Mulyadi tunggangi kuda layaknya Raja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dedi Mulyadi  Kirab Budaya Tatar Sunda  kirab budaya  Gedung Sate  Kirab 
BERITA DEDI MULYADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp