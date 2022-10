Kirab Pemuda Jelang HSP ke-94, Ini Pesan Deputi Kemenpora

jpnn.com - Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh menyambut kehadiran 34 pemuda dalam kegiatan Kirab Pemuda Nusantara di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis (27/10/2022) sore.

Titik nol IKN memang menjadi akhir kirab pemuda jelang Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-94. Sebelumnya, rombongan pemuda dari 34 provinsi tersebut dilepas dari Kedaton Kutai Kartanegara.

Ni'am menjelaskan Kirab Pemuda tahun ini mengambil tema "From Kutai Kartanegara the Imperium Nusantara to Ibu Kota Nusantara", yang meyambungkan sejarah masa lalu dan masa depan.

"Kirab Pemuda Nusantara merefleksikan kesejarahan. Sejarah masa lalu sudah terukir dengan gemilang, Kutai Kartanegara jadi salah satu imperium nusantara cikal bakal lahirnya Indonesia dan finisnya berada di titik nol Nusantara, sebagai tonggak awal masa depan Indonesia," tuturnya.

Pria yang juga pengurus MUI itu menjelaskan berkumpulnya para pemuda di titik nol IKN merupakan representasi warna-warni Indonesia. Mereka datang dan berbaris rapi memegang panji-panji kebesaran 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

"Kegiatan kali ini meneguhkan komitmen persatuan menjelang 28 Oktober 2022. Presiden juga sudah menetapkan di titik ini jadi salah satu pusat peradaban setelah 100 tahun Indonesia merdeka," tandasnya.

Kirab Pemuda dari Kutai kartanegara ke titik nol IKN ini menjadi rangkaian pelaksanaan Sumpah Pemuda ke-94 2022. Rencananya, puncak sumpah pemuda akan digelar pada Jumat (28/10/2022) siang. (dkk/jpnn)



