Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kirana Larasati Bangga Ikuti Ajang Miss Universe Indonesia 2025

Minggu, 24 Agustus 2025 – 12:30 WIB
Kirana Larasati Bangga Ikuti Ajang Miss Universe Indonesia 2025 - JPNN.COM
Artis Kirana Larasati. Foto: Fathan Sinaga

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kirana Larasati menjadi salah satu finalis Top 16 dalam ajang Miss Universe Indonesia 2025.

Keikutsertaan perempuan 37 tahun tersebut sempat menjadi perbincangan.

Kirana Larasati tak pernah terbayang mengikuti ajang itu sebelumnya, tetapi, dia merasa tahun ini merupakan momen yang tepat untuknya.

Baca Juga:

Sebab, tak ada batasan usia maupun status untuk mengikuti Miss Universe Indonesia tahun ini.

"Setelah tahu bahwa di tahun ini ada kesempatan dan secara persyaratan pun tidak ada batasan usia, tidak ada batasan tentang status dan pekerjaan, saya mengikuti karena saya mempunyai purpose," ujar Kirana Larasati di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Apabila pemeran Claudia dalam film Claudia/Jasmine itu meraih gelar Miss Universe Indonesia 2025, maka dia akan menjadi perwakilan tertua di antara kontestan negara lainnya.

Baca Juga:

Kirana Larasati justru merasa itu akan menjadi kebanggaan tersendiri.

"Kalau saya menjadi Miss Universe Indonesia 2025 dan saya pasti akan menjadi yang tertua di antara Miss Universe lain dari negara lain, saya akan merasa sangat bangga sekali karena sayalah yang berarti mempunyai pengalaman lebih banyak," tuturnya.

Aktris Kirana Larasati menjadi salah satu finalis Top 16 dalam ajang Miss Universe Indonesia 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kirana Larasati  Miss Universe Indonesia  Miss Universe Indonesia 2025  Miss Universe 
BERITA KIRANA LARASATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp