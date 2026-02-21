Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kirim Pesan ke Wardatina Mawa, Insanul Fahmi Mengaku Tidak Dibalas

Sabtu, 21 Februari 2026 – 21:21 WIB
Kirim Pesan ke Wardatina Mawa, Insanul Fahmi Mengaku Tidak Dibalas - JPNN.COM
Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Ramadan, Insanul Fahmi mengaku sempat mencoba menghubungi istri pertamanya, Wardatina Mawa, di tengah persoalan yang ada.

Dia mengirimkan pesan singkat kepada istri yang berisikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa sekaligus permintaan maaf.

Akan tetapi, Insanul Fahmi mengatakan bahwa Wardatina Mawa tidak menjawab pesan tersebut.

Baca Juga:

"Sudah nge-chat saja sih, ngomong minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. (Responsnya?) Enggak dibalas," ungkap Insanul Fahmi di kawasan Jakarta Barat, Kamis (19/2).

Meski begitu, pengusaha itu mengaku akan tetap berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Wardatina Mawa.

Namun, Insanul Fahmi tetap menyiapkan ruang untuk ikhlas apabila respons dari istri tidak sesuai yang diharapkannya.

Baca Juga:

"Tetap berusaha, tetap ikhtiar. Satu sisi aku ikhtiar, satu sisi ikhlas. Jadi enggak mau terlalu berharap sama manusia kan. Ya sudah yang penting berikhtiar sambil ya coba, aku coba berpasrah sajalah sama yang di atas," tuturnya.

Adapun di bulan Ramadan tahun ini, Insanul Fahmi perdana menjalaninya tanpa kehadiran Wardatina Mawa dan buah hati.

Menyambut Ramadan, Insanul Fahmi mengaku sempat mencoba menghubungi istri pertamanya, Wardatina Mawa, di tengah persoalan yang ada.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Insanul Fahmi  Inara Rusli  Wardatina Mawa  inara rusli insanul fahmi 
BERITA INSANUL FAHMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp