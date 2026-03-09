Kirim Sinyal Bahaya ke Persib, Marcos Reina: Persik Bakal Rajin Cetak Gol

jpnn.com, BANDUNG - Nyali Persik Kediri tak ciut saat akan tampil menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Senin (9/3) malam nanti.

Pelatih Persik Marcos Reina punya keyakinan timnya bisa menjebol gawang Persib dan membawa pulang poin dari Bandung.

Optimisme tersebut tidak terlepas dari beberapa laga terakhir Persik yang selalu mencetak setidaknya dua gol saat bermain kandang maupun tandang.

Lini depan yang mumpuni diyakini bisa membongkar lini pertahanan Persib yang terkenal solid.

"Kami akan membuktikan bahwa kami bagus dalam menyerang dan mencetak gol. Kami mencetak gol di setiap pertandingan. Dan yang perlu kami tingkatkan adalah pertahanan kami."

"Jadi, bagi kami ini tentang bekerja setiap hari dan mencoba untuk menjadi lebih baik dalam hal itu," kata Reina dalam konferensi pers pralaga.

Dia menuturkan Persik memiliki skema bermain yang bagus khususnya ketika bertemu tim-tim besar.

Dengan mempelajari pertandingan Persib melalui video maka semua kemungkinan bisa dilakukan.