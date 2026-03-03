Kirim Surat, Megawati Sebut Indonesia Berdiri Bersama Rakyat Iran Lawan Agresi AS-Israel

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa bangsa Indonesia berdiri bersama rakyat Iran dalam menolak agresi militer yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Megawati dalam surat dukacita lewat Duta Besar Iran untuk Indonesia yang ditujukan kepada Pemimpin Tertinggi Sementara, Presiden, dan segenap rakyat Republik Islam Iran.

"Pada kesempatan ini, saya perlu menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia berdiri bersama rakyat Iran dalam menolak dan mengecam keras segala bentuk agresi militer sepihak yang melanggar kedaulatan negara dan membahayakan perdamaian kawasan maupun dunia," tulis Megawati dalam suratnya yang diserahkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada Duta Besar Iran.

Dalam surat yang ditulis atas kapasitasnya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, mewakili keluarga besar Bung Karno, dan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut, Megawati secara eksplisit menyebut bahwa Ayatollah Ali Khamenei gugur dalam serangan militer mendadak yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026.

Baca Juga: Megawati Kirim Surat Dukacita untuk Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei

"Dengan hati terkejut dan sangat berduka, saya Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatullah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, yang gugur dalam serangan militer mendadak yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada 28 Februari 2026," ungkapnya.

Megawati menekankan bahwa sikap ini sejalan dengan prinsip yang dipegang Indonesia sejak era Bung Karno, yakni penyelesaian konflik harus ditempuh melalui jalan dialog, perundingan yang adil, dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan melalui kekerasan dan penggunaan kekuatan bersenjata.

Atas nama pribadi dan keluarga besar Bung Karno, serta mewakili bangsa dan rakyat Indonesia yang mencintai perdamaian, keadilan, dan kedaulatan negara merdeka, Megawati menyampaikan simpati dan solidaritas yang tulus bagi keluarga, pemerintah, dan seluruh rakyat Iran.

"Kepada keluarga besar Almarhum Ayatullah Ali Khamenei, para pemimpin dan ulama Iran, serta seluruh rakyat Iran, izinkan saya menyampaikan doa agar Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang melapangkan tempat beliau di sisi-Nya, menerima segala amal perjuangannya, serta mengampuni segala kekhilafannya," tulis Megawati.

Megawati juga mendoakan agar rakyat Iran dikaruniai kekuatan, persatuan, dan kebijaksanaan untuk melewati masa-masa sulit ini serta mampu menjaga kemerdekaan, kehormatan, martabat dan kedaulatan negerinya.