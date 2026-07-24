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Kisah Acil Putra, Berawal Ojek Online Kini Dikenal Sebagai Kreator Konten

Jumat, 24 Juli 2026 – 11:44 WIB
Kisah Acil Putra, Berawal Ojek Online Kini Dikenal Sebagai Kreator Konten - JPNN.COM
Kreator konten Acil Putra. Foto: dok sumber

jpnn.com - Siapa sangka, di balik popularitasnya sebagai kreator konten, Acil Putra memiliki perjuangan yang luar biasa.

Sebelum namanya kini dikenal di media sosial, dia ternyata pernah menghabiskan hari-harinya bekerja sebagai pengemudi ojek online.

Perjalanan karier digitalnya berawal dari keberanian memanfaatkan waktu senggang di sela-sela rutinitas mengantar penumpang dan pesanan.

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Langkah awalnya tak langsung berbuah manis. Sepi penonton dan respons yang minim sempat jadi makanan sehari-hari.

Namun, alih-alih patah semangat, kondisi tersebut justru memacu Acil untuk terus belajar dan memperbaiki kualitas kontennya.

"Awalnya saya hanya ingin mencoba sesuatu yang baru. Waktu itu belum kepikiran bisa sejauh ini. Yang saya lakukan hanya terus membuat konten dan belajar dari setiap kesalahan," ujar Acil Putra kepada awak media.

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Menurutnya, kunci utama dari pencapaiannya saat ini terletak pada satu hal, yakni konsistensi.

Dia juga menyoroti soal pentingnya menikmati setiap proses ketimbang hanya berfokus pada hasil akhir.

Siapa sangka, di balik popularitasnya sebagai kreator konten, Acil Putra memiliki perjuangan yang luar biasa.

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TAGS   Acil Putra  ojek online  Kreator Konten  Kisah Sukses 

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