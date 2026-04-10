Kisah Alumnus Beasiswa Cendekia Sukses Jadi CEO Interiola Project

jpnn.com, JAKARTA - Seorang alumnus program Beasiswa Cendekia Baznas berhasil mengembangkan usaha di bidang desain interior dan kini menjabat sebagai CEO perusahaan yang dirintisnya.

Alumnus tersebut, Dio Khoirul Azhar, merupakan penerima manfaat beasiswa saat menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya.

Program beasiswa yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional tersebut disebut turut membantu Dio menyelesaikan studi sekaligus mengembangkan kapasitas diri.

Baca Juga: Mahasiswa Beasiswa Cendekia BAZNAS Ajak Generasi Muda Berzakat

Setelah lulus, Dio mendirikan usaha di bidang desain interior bernama Interiola Project pada 2021.

Perusahaan tersebut bergerak dalam layanan desain dan pembangunan interior untuk hunian, kantor, hingga apartemen.

Layanan yang ditawarkan mencakup perencanaan desain hingga proses produksi dengan mengedepankan aspek fungsi dan kenyamanan ruang.

Sekretaris Utama Baznas Subhan Cholid, mengapresiasi capaian yang diraih oleh alumnus program tersebut.

“Kami sangat bangga dengan capaian alumni Beasiswa Cendekia Baznas. Ini menjadi bukti zakat yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak nyata dalam mengubah masa depan penerimanya,” ujar Subhan.