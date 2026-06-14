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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kisah Angelia Hutabarat Jadi Sukarelawan di Piala Dunia 2026, Kejutan Datang Lewat Email

Senin, 15 Juni 2026 – 02:02 WIB
Kisah Angelia Hutabarat Jadi Sukarelawan di Piala Dunia 2026, Kejutan Datang Lewat Email - JPNN.COM
Angelia Hutabarat berpose saat dirinya diterima sebagai seleksi sukarelawan dalam perhelatan pesta bola sedunia, FIFA World Cup 2026. (ANTARA FOTO/dokumentasi pribadi Angelia Hutabarat.)

jpnn.com - Angelia Hutabarat tak menyangka bakal terpilih menjadi sukarelawan dalam perhelatan pesta bola sedunia, FIFA World Cup 2026 yang berlangsung di tiga negara; Meksiko, Kanada, AS.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah lama menetap di Meksiko itu bahkan sudah berpasrah diri saat namanya tak juga muncul dalam pengumuman peserta yang lolos dalam tahap pertama seleksi sukarelawan PIala Dunia 2026.

Kisah Angelia Hutabarat Jadi Sukarelawan di Piala Dunia 2026, Kejutan Datang Lewat EmailAngelia Hutabarat berpose dengan rekan-rekannya sesama sukarelawan dalam perhelatan pesta bola sedunia, FIFA World Cup 2026. (ANTARA FOTO/dokumentasi pribadi Angelia Hutabarat.) (ANTARA FOTO/dokumentasi pribadi Angelia Hutabarat.)

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"Seharusnya bulan Februari 2026 pengumuman tersebut sudah diterima, tetapi saat itu saya belum juga mendapatkannya," kata Angelia yang telah bermukim di Meksiko sekitar 10 tahun.

Sempat menganggap dirinya tidak diterima, Angel melanjutkan kembali aktivitasnya sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Mexico City.

Namun, kejutan pun datang pada Maret 2026. Tak disangka-sangka surat elektronik dari federasi sepak bola dunia, FIFA, muncul di beranda gawai elektroniknya.

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"Puji Tuhan ternyata isi email tersebut adalah saya diterima sebagai volunteer FIFA World Cup 2026 di Mexico City," ungkap Angel.

Dalam pengumuman tersebut Angel diterima sebagai petugas yang melayani tamu VIP FIFA di salah satu hotel besar dI Mexico City.

Angelia Hutabarat tak menyangka bakal terpilih menjadi sukarelawan dalam perhelatan pesta bola sedunia, Piala Dunia 2026 di Meksiko.

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TAGS   Piala Dunia 2026  FIFA  Angelia Hutabarat  Meksiko  Sukarelawan  FIFA WORLD CUP 2026 
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