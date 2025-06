Kisah Awal Fantastic Four Diangkat dalam Film Terbaru Marvel Studios

jpnn.com, JAKARTA - Marvel Studios resmi meluncurkan trailer perdana untuk film “The Fantastic Four: First Steps”, menampilkan petualangan segar dari keluarga pahlawan super legendaris dalam nuansa retro-futuristik.

Film ini menghadirkan kembali karakter ikonis Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, dan The Thing dengan pendekatan visual dan naratif yang terinspirasi dari era 1960-an.

Trailer berdurasi dua menit itu memperkenalkan keempat tokoh utama dalam versi baru: Reed Richards alias Mr. Fantastic diperankan Pedro Pascal, Vanessa Kirby sebagai Sue Storm/Invisible Woman, Joseph Quinn sebagai Johnny Storm/Human Torch, dan Ebon Moss-Bachrach sebagai Ben Grimm/The Thing.

Keempatnya digambarkan berada dalam dilema antara tanggung jawab sebagai pahlawan dan kekuatan ikatan keluarga.

Nuansa penuh warna dan elemen sains fiksi khas retro menonjol dalam cuplikan perdana tersebut.

Tidak hanya menghadapi tantangan teknologi dan konflik internal, para anggota Fantastic Four juga harus berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar: Galactus, dewa pemusnah luar angkasa yang diperankan Ralph Ineson.

Menambah ketegangan, kehadiran Silver Surfer—yang kali ini diperankan oleh Julia Garner—menggiring cerita pada ancaman global yang bersifat eksistensial.

Konflik puncak film ini menjanjikan pertarungan epik antara kekuatan kosmik dan nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam keluarga.