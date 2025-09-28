Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kisah di Balik Gol Cantik Esal yang Membunuh Persib

Minggu, 28 September 2025 – 06:20 WIB
Bintang Persita Tangerang Esal Sahrul (kiri) merayakan gol. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - GIANYAR - Persita Tangerang membuat Persib Bandung terkapar di pekan ke-7 BRI Super League.

Pada laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) malam itu, Persita menang 2-1.

Gol dari Esal Sahrul bisa disebut kill the game.

“Alhamdulillah. Ini adalah kemenangan penting bagi tim karena kami bermain di Bali, bukan di home Indomilk Arena," ujarnya.

"Para pemain melakukan pekerjaan dengan bagus karena menjalankan permainan sesuai instruksi pelatih,” imbuh Esal.

Pemain berusia 23 tahun itu mencetak gol setelah menipu dua-tiga pemain Persib, termasuk kiper asing Persib Adam Przybek.

Ternyata ada cerita di balik berita dari gol cantik bintang Persita, Esal, yang bersarang ke gawang Persib.

