Kisah Fathan, Bayi yang Selamat dari Galodo Karena Tersangkut Pohon, Seluruh Keluarganya Tewas

jpnn.com - AGAM - Seorang bayi laki-laki berusia tiga bulan bernama Fathan, menjadi satu-satunya anggota keluarga yang selamat setelah terseret arus banjir bandang dan tersangkut di sebuah pohon. Seluruh keluarganya meninggal dunia.

Fathan merupakan bayi yang lahir di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Bayi asal Desa Sungai Selaras Air Timur itu ditemukan masih hidup setelah rumah mereka disapu habis oleh banjir bandang pada Kamis (27/11) petang.

Wali Nagari Selaras Air Timur Ahmad Fauzi mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun anggota keluarga Fathan yang selamat.

“Fathan tinggal di rumah bersama ibu, ayah, nenek, om, tante, dan kakaknya. Tidak ada yang selamat kecuali dia, yang pada malam itu ditemukan tersangkut di pohon,” ujar Ahmad Fauzi, Rabu (3/12).

Menurut Fauzi, ayah Fathan sempat dilarikan ke RSUD Lubuk Basung, tetapi meninggal dunia pada Jumat (28/11).

Hal serupa terjadi pada paman Fathan, yang juga sempat dirawat, tetapi akhirnya meninggal.

“Paman dan Fathan dibawa bersamaan ke rumah sakit. Pamannya tidak tertolong,” kata Fauzi.