Kisah Inspiratif Abdu Sholeh Keluar dari Zona Nyaman dan Membangun Pusat Susu

jpnn.com, JAKARTA - Siapa sangka, seorang profesional di dunia marketing bisa berubah haluan menjadi pionir bisnis susu kuda yang sukses.

Abdu Sholeh, pemilik brand Pusat Susu membuktikan bahwa keberanian keluar dari zona nyaman bisa membawa dampak besar bagi ekonomi dan juga kesehatan masyarakat.

Bermula dari pengalamannya bekerja di industri kesehatan alami, Sholeh kerap melihat produk-produk mahal yang manfaatnya tak sebanding.

"Saya prihatin melihat gaya hidup modern yang membuat kesehatan masyarakat makin rentan," ujar Sholeh dalam keterangannya dikutip Minggu (10/8).

Dari situ, dia memulai riset mendalam, terjun langsung ke peternakan, berdiskusi dengan ahli gizi, dan menemukan potensi besar susu kuda yang saat itu masih jarang dilirik di Indonesia.

Nama Pusat Susu sengaja dipilih agar mudah diingat dan langsung terpatri di benak konsumen sebagai rujukan susu berkualitas. Namun, perjalanan tak semudah itu.

"Banyak yang belum tahu manfaat susu kuda, bahkan ada yang skeptis dengan rasanya," ujarnya.

Untuk meyakinkan pasar, Sholeh memastikan kemasan profesional, proses produksi higienis, dan sertifikasi resmi. Perlahan, melalui konsistensi dan testimoni positif, produknya mulai diterima.