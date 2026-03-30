JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kisah Inspiratif di Laga Timnas Indonesia, ‘Teman Bisik’ Bantu Tunanetra Rasakan Atmosfer Stadion

Senin, 30 Maret 2026 – 15:14 WIB
Kisah Inspiratif di Laga Timnas Indonesia, ‘Teman Bisik’ Bantu Tunanetra Rasakan Atmosfer Stadion - JPNN.COM
Aksi 'teman bisik' yang membantu mendeskripsikan jalannya pertandingan Timnas Indonesia vs Saints Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, kepada penonton tunanetra. Foto: Instagram: @wallpassid

jpnn.com - Euforia Timnas Indonesia kini dirasakan oleh berbagai kalangan. Penyandang disabilitas pun mulai difasilitasi untuk menikmati atmosfer pertandingan secara langsung di stadion.

Hal itu terlihat pada laga Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis pada semifinal FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, akhir pekan lalu.

Dua pria tampak sigap membantu mendeskripsikan jalannya pertandingan kepada pria tunanetra agar tetap bisa merasakan jalannya laga.

Momen tersebut viral di media sosial dan mendapat respons positif, termasuk dari pemain Timnas Indonesia seperti Rizky Ridho dan Marc Klok.

Diketahui, kedua pria tersebut berasal dari media komunitas Wallpass.id yang berkolaborasi dengan Yayasan Sadar Belajar.

Mereka berperan sebagai “teman bisik” yang membantu menggambarkan suasana pertandingan kepada penonton tunanetra.

Salah satu relawan, Sanchaka Widjaja (27), mengaku tergerak setelah melihat antusiasme para tunanetra dalam menikmati sepak bola.

"Awalnya kami tersentuh melihat mereka tetap bisa menikmati sepak bola dengan cara mereka sendiri. Kami bahkan tidak membayangkan bagaimana mencintai sepak bola tanpa melihat langsung pertandingannya," kata Sanchaka, Senin (30/3/2026).

Aksi 'teman bisik' di SUGBK bantu tunanetra nikmati laga Timnas. Momen ini viral dan menuai pujian, dorong stadion lebih inklusif bagi semua penonton.

TAGS   Timnas Indonesia  teman bisik  Disabilitas  tuna netra  FIFA Series 2026 
