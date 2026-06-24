Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Features

Kisah Inspiratif Peraih Penghargaan PFPreneur 2026, Bawa Warisan Budaya Jadi Peluang Usaha

Rabu, 24 Juni 2026 – 20:01 WIB
Kisah Inspiratif Peraih Penghargaan PFPreneur 2026, Bawa Warisan Budaya Jadi Peluang Usaha - JPNN.COM
Pemenang UMKM Nilai Tertinggi dan UMKM Ramah Lingkungan dalam acara Inaugurasi Pfpreneur di Oil Centre Building, Jakarta pada Minggu (21/6). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Program PFPreneur 2026 melahirkan kisah-kisah perjuangan perempuan Indonesia yang tak hanya membangun usaha, tetapi juga menjaga warisan budaya dan menghidupi banyak harapan.

Di antara 350 perempuan pelaku UMKM terpilih dari lebih dari 8.000 pendaftar di seluruh Indonesia, dua nama mendapat apresiasi khusus.

Mereka adalah Shaskia Yasmin dari Genah yang mendapatkan apresiasi Kategori Produk Ramah Lingkungan dan Jihan Astriningtias dari JJC Rumah Jahit yang mendapatkan apresiasi dengan Nilai Tertinggi Kurasi Program.

Baca Juga:

Bagi Shaskia Yasmin, perjalanan menuju panggung penghargaan bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan sebelumnya.

Perempuan yang mengelola usaha Genah mengaku masih sulit percaya ketika namanya diumumkan sebagai penerima apresiasi ramah lingkungan dalam ajang PFPreneur 2026.

Sebagai seorang ibu, istri, sekaligus pengusaha, Shaskia harus membagi waktu di tengah berbagai peran yang dijalani setiap hari.

Baca Juga:

Namun semangat untuk mengembangkan usaha keluarga membuatnya terus melangkah.

Genah sendiri merupakan usaha yang telah memasuki generasi kedua.

Simak kisah inspiratif Shaskia Yasmin dan Jihan Astriningtias, dua perempuan pelaku UMKM yang meraih penghargaan PFPreneur 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kisah Inspiratif  PFpreneur  Pertamina  Penghargaan  warisan budaya  peluang usaha  UMKM Perempuan  UMKM 
BERITA KISAH INSPIRATIF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp