Kisah Marbut Jadi Pangdam III/Siliwangi Bikin Adityawarman Terharu

Rabu, 24 Juni 2026 – 13:17 WIB

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Agung Kota Bogor, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat nilai keislaman sekaligus mempererat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Acara yang dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu turut menghadirkan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih sebagai penceramah utama.

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Dalam kesempatan tersebut, Kosasih membagikan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan.

Dia mengisahkan bagaimana dirinya pernah menjadi marbut masjid sebelum akhirnya meniti karier hingga dipercaya memimpin Kodam III/Siliwangi.

Kisah tersebut mendapat perhatian Adityawarman Adil. Menurutnya, pengalaman hidup Pangdam menjadi bukti bahwa ketekunan, kerja keras, dan doa dapat mengantarkan seseorang meraih cita-cita.

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Adityawarman mengajak masyarakat menjadikan perjalanan hidup Kosasih sebagai inspirasi untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga kedekatan dengan Allah SWT melalui doa dan selawat sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari.