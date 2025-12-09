Kisah Mitra Jakmall yang Mampu Bangkit di Tengah Ketidakpastian

jpnn.com, JAKARTA - Selama 13 tahun, Andreas bekerja di industri minyak fan gas. Hidupnya teratur, gaji tetap, dan rutinitas yang nyaris sama setiap hari.

Namun, di balik stabilitas itu, ada keinginan lama yang belum juga terwujud: punya usaha sendiri.

“Saya pengen punya bisnis, tetapi yang risikonya kecil dan bisa saya pelajari pelan-pelan,” ujar Andreas, pria asal Makassar yang merantau ke Jakarta sejak muda.

Awalnya, dia mengenal Jakmall sebagai pelanggan. Dirinya sering belanja kebutuhan pribadi lewat platform itu, sampai akhirnya tahu bahwa siapa pun bisa jadi mitra dan berjualan tanpa perlu stok barang.

“Saya pikir, menarik juga. Modalnya kecil, sistemnya /udah siap, tinggal dijalankan,” katanya dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Mitra Jakmall.

Andreas pun mulai mencoba. Dia mempelajari cara kerja dropship otomatis di Jakmall, dari menghubungkan katalog ke marketplace hingga mengelola pesanan. Berbekal laptop dan koneksi internet, dia berjualan produk rumah tangga dan perlengkapan elektronik.

“Awal-awal memang nggak langsung besar. Tetapi yang bikin semangat, setiap hari selalu ada order masuk,” ujarnya.

Pelan-pelan, hasilnya mulai terlihat. Omzetnya terus tumbuh, hingga pada satu titik, penghasilannya dari berjualan online mencapai tiga kali lipat dari gajinya di kantor lama. Saat itu, Andreas memilih untuk resign.