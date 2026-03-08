Close Banner Apps JPNN.com
Kisah Muhammad Zhafif, Sang Penakluk Langit dari SMA Kharisma Bangsa

Minggu, 08 Maret 2026 – 22:59 WIB
Menjelajahi angkasa, kisah Muhammad Zhafif, Sang Penakluk Langit dari SMA Kharisma Bangsa. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Bagi kebanyakan anak usia empat tahun, benda langit mungkin hanyalah titik-titik cahaya yang menghiasi dongeng pengantar tidur.

Namun, bagi Muhammad Zhafif, siswa kelas XI SMA Kharisma Bangsa, langit malam adalah sebuah peta raksasa yang sudah mulai ia hafal di luar kepala. 

Di usia balita tersebut, Zhafif kecil telah memiliki ketertarikan dengan benda-benda langit. Dia sudah mampu mengenali deretan planet di tata surya—sebuah ketertarikan dini yang menjadi benih awal lahirnya seorang jawara astronomi nasional.

"Saya sejak kecil memang menyukai hal-hal yang berbau astronomi. Mengenal benda langit, bukan hanya planet, tetapi juga benda-benda lain yang menghiasinya," kata Zhafif dalam Iftar Sekolah Kharisma Bangsa bersama Media di Pondok Cabe, Tangsel, Minggu (8/3).

Kini, dedikasi belasan tahun itu berbuah manis. Nama Muhammad Zhafif tercatat sebagai peraih medali emas bidang Astronomi pada ajang bergengsi Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025.  

Kemenangan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari asuhan lingkungan yang kental dengan nuansa sains dan dukungan pendidikan yang terstruktur.

Menariknya, Zhafif yang mengikuti OSN sejak kelas IV SD langganan juara. Dari lima kali OSN, lima kali juga dia menjadi jawara.

Latar belakang keluarga memainkan peran krusial dalam perjalanan Zhafif. Tumbuh besar dengan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan Fisika dan Biologi, diskusi mengenai fenomena alam menjadi santapan harian. 

TAGS   SMA Kharisma Bangsa  siswa berprestasi  Muhammad Zhafif  Astronomi 
