JPNN.com - Nasional - Sosial

Kisah Nasabah Mekaar Menuju Tanah Suci: PNM Temani Hidup Saya dari Nol

Selasa, 10 Februari 2026 – 11:41 WIB
Kisah Nasabah Mekaar Menuju Tanah Suci: PNM Temani Hidup Saya dari Nol - JPNN.COM
Nasabah PNM Mekaar diberangkatkan dari Sabang hingga Merauke ke Tanah Suci melalui program reward umroh. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 101 nasabah PNM Mekaar diberangkatkan dari Sabang hingga Merauke ke Tanah Suci melalui program reward umroh.

Apresiasi ini tidak hadir sebagai peristiwa sesaat, melainkan bagian dari perjalanan proses pemberdayaan.

Selain nasabah, insan di dalamnya, yakni para karyawan juga turut mendapatkan ruang penghargaan atas peran dan pengabdian yang dijalani.

Baca Juga:

Sebelumnya, pada batch pertama, sebanyak 212 ibu-ibu pengusaha ultra mikro telah lebih dulu diberangkatkan ke Tanah Suci.

Sebuah langkah yang menegaskan bahwa apresiasi dimaknai sebagai penghormatan atas proses yang dijaga bersama, bukan sekadar hasil akhir.

Rasa syukur itu salah satunya datang dari Siti Jumaidah, nasabah PNM Mekaar asal Lamongan.

Baca Juga:

Perjalanan hidupnya yang dimulai dari bekerja serabutan, kini berbuah kebahagiaan dalam mengasuh anak dan menjalani hari dengan lebih optimistik sejak memiliki usaha sendiri.

“Terima kasih banyak PNM sudah menemani kisah hidup saya dari 0, dari mulai saya kerja apa saja, hingga saya bisa momong anak, saya sekarang bahagia sekali. Saya selalu doakan yang terbaik untuk PNM agar banyak menolong orang seperti saya,” tuturnya.

Pada batch pertama, sebanyak 212 ibu-ibu pengusaha ultra mikro PNM telah lebih dulu diberangkatkan ke Tanah Suci.

TAGS   PNM  PT PNM  nasabah PNM Mekaar  nasabah PNM  umrah 
