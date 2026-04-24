Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Kisah Nasabah PNM Mekaar, Anastasia Membangun Salon Gratis untuk ODGJ

Jumat, 24 April 2026 – 12:07 WIB
Kisah Nasabah PNM Mekaar, Anastasia Membangun Salon Gratis untuk ODGJ - JPNN.COM
Anastasia Puji Astuti menggratiskan salon miliknya untuk ODGJ. Foto dok PNM

jpnn.com, YOGYAKARTA - Anastasia Puji Astuti memiliki kisah yang tak banyak diketahui orang, di balik usaha salon yang dirintisnya.

Salonnya bukan sekadar tempat untuk perawatan kecantikan biasa, melainkan ruang yang penuh kasih dan perhatian bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Dalam masyarakat, ODGJ sering terabaikan, bahkan sering mendapat pandangan negatif dari sekitar.

Baca Juga:

Namun, Anastasia memilih untuk membuka pintu salonnya bagi mereka yang sering dijauhi, memberikan tempat yang aman dan nyaman untuk merawat diri.

Dengan penuh dedikasi, dia mengabdikan dirinya sebagai kader kesehatan jiwa, menjangkau mereka yang sering kali dipandang sebelah mata, dan mengajak masyarakat untuk melihat ODGJ bukan sebagai berbeda, tetapi sebagai individu yang juga berhak untuk dihargai dan diberikan perhatian.

Kisah ini menegaskan perannya sebagai #PerempuanPenggerakEkonomi.

Baca Juga:

“Saya ingin mereka merasa diterima dan dihargai, karena bagi saya, mereka adalah bagian dari keluarga besar yang perlu didukung,” ungkap Anastasia.

Sebagai kader keswa, Anastasia tidak hanya mendampingi ODGJ secara langsung, tetapi juga berusaha merangkul masyarakat untuk mengubah pandangan mereka terhadap ODGJ.

Mendapatkan dukungan modal dari PNM Mekaar adalah langkah besar bagi saya. Ini bukan hanya tentang mengembangkan usaha salon, tetapi juga untuk terus membantu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PT PNM  PT Permodalan Nasional Madani  Permodalan Nasional Madani  ODGJ  nasabah PNM Mekaar 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp