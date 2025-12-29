Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kisah Nenek Elina Diusir dari Rumah oleh Samuel dan Pria Berbaju Madas Malika

Senin, 29 Desember 2025 – 10:15 WIB
Kisah Nenek Elina Diusir dari Rumah oleh Samuel dan Pria Berbaju Madas Malika - JPNN.COM
Nenek Elina Widjajanti (dua kanan) bersama kuasa hukumnya mellihat kondisi rumahnya di daerah Surabaya yang sudah rata dengan tanah. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Kisah memilukan menimpa Nenek Elina Widjajanti (80) yang diusir dari rumahnya di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Perempuan renta itu diusir secara paksa bahkan dengan kekerasan oleh sekelompok orang yang mengeklaim kepemilikan rumah tersebut.

Nenek Elina bercerita tidak mengenal sosok bernama Samuel yang disebut-sebut sebagai pihak yang mengklaim rumah tersebut.

Baca Juga:

Menurut Elina, pertemuannya dengan Samuel baru terjadi saat peristiwa pengusiran itu berlangsung.

"Enggak kenal. Baru kenalnya, ya, waktu kejadian itu," ungkap Elina seusai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim, Minggu (28/12/2025).

Elina menceritakan bahwa saat kejadian sejumlah orang datang ke rumahnya dan memintanya segera keluar.

Baca Juga:

Dia bahkan tidak diizinkan mengambil tas pribadi miliknya.

"Saya diangkat-angkat. Mau ambil tas enggak boleh, disuruh keluar," ujarnya.

Kisah memilukan menimpa Nenek Elina Widjajanti (80) yang diusir dari rumahnya di Surabaya oleh sosok bernama Samuel dan pria berbaju Madas Malika.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nenek Elina  Elina Widjajanti  diusir dari rumah  nenek diusir  Madas  Surabaya  Samuel 
BERITA NENEK ELINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp