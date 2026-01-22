Kisah Panjang Paulo Ricardo Sebelum Akhirnya Berlabuh di Persija Jakarta

jpnn.com - Persija Jakarta resmi merekrut bek asal Brasil Paulo Ricardo untuk memperkuat lini belakang pada putaran kedua BRI Super League 2025/2026.

Pemain kelahiran 13 Juli 1994 datang dengan satu target jelas, yakni membantu Macan Kemayoran meraih gelar juara.

Paulo Ricardo bukan sosok sembarangan.

Pemain kelahiran Laguna, Brasil tersebut telah menempuh perjalanan panjang di berbagai kompetisi, mulai dari Amerika Selatan, Eropa, hingga Timur Tengah.

Pemain anyar Persija Jakarta Paulo Ricardo. Foto: Persija

Direktur Persija Mohamad Prapanca menegaskan alasan klub merekrut Paulo Ricardo.

"Paulo Ricardo adalah pemain dengan banyak pengalaman. Kami percaya kehadirannya akan memberikan dimensi baru di lini belakang Persija, tidak hanya secara teknis, tetapi juga dari sisi mental dan kedewasaan bermain."

"Apa yang kami instruksikan kepadanya sangat jelas, yaitu harus membantu Persija meraih trofi di akhir musim ini," jelas Prapanca.